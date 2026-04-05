Буданов: Союзники просять Україну обмежити удари по російських НПЗ

Попри дипломатичні сигнали, українські військові продовжують повідомляти про нові успішні удари по нафтовій інфраструктурі Росії.

Іноземні партнери України звернулися до Києва з проханням послабити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі різкого зростання світових цін на нафту. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, Україна отримує "певні сигнали" щодо необхідності зменшити удари, однак він не уточнив, які саме країни виступили з таким проханням.

Буданов не уточнив, чи готова Україна змінювати свою тактику у відповідь на прохання партнерів. Водночас він висловив сподівання, що конфлікт навколо Ірану найближчим часом може завершитися.

Подорожчання енергоносіїв пов’язане з ескалацією конфлікту навколо Ірану, який триває вже кілька тижнів. Ситуацію ускладнює перекриття Ормузької протоки – ключового маршруту, через який транспортується значна частина світової нафти.

На цьому тлі атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру можуть ще більше розхитувати ринок, що і викликає занепокоєння союзників.

Україна вважає НПЗ законними цілями

Київ системно використовує далекобійні дрони для ударів по військових і промислових об’єктах у Росії. Серед ключових цілей – нафтопереробні заводи, які забезпечують паливом армію РФ і фінансують військову машину Кремля.

За останні тижні інтенсивність таких атак зросла, а російська сторона повідомляє про рекордну кількість безпілотників у своєму повітряному просторі.

Зокрема, були пошкоджені потужності таких підприємств, як Саратовський нафтопереробний завод та Кіришинський нафтопереробний завод.

Також 3 квітня українські військові підтвердили удар по заводу Башнефть-Новойл – одному з найбільших виробників мастильних матеріалів у РФ.

На тлі подорожчання нафти доходи Москви зростають. Повідомляється, що лише за перші тижні ескалації на Близькому Сході Росія могла додатково заробити мільярди доларів.

Крім того, Сполучені Штати тимчасово послабили обмеження, дозволивши окремим країнам купувати російську нафту для стабілізації ринку.

