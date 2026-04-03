Українські дрони зупинили ключову установку одного з найбільших НПЗ Росії, - Reuters

Ново-Уфимський НПЗ був змушений зупинити одну зі своїх найбільших установок з переробки сирої нафти після атаки українських дронів. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в галузі.
Зазначається, що атака на Ново-Уфимський НПЗ сталася 2 квітня. Після удару українських безпілотників на території підприємства сталася пожежа.
За словами співрозмовників агентства, загоряння сталося на установці CDU-5 Ново-Уфимського НПЗ. Вона забезпечує близько 28% загальної потужності НПЗ.
В агентстві нагадали, що Ново-Уфимський НПЗ належить "Роснефті". На заводі також є ще три установки для первинної перегонки нафти.
Нагадаємо, що в ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі. Попередньо, удар міг бути завданий по одній з ключових установок заводу, що відповідає за первинну переробку нафти.
Крім того, Reuters з посиланням на джерела писало, що російський нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області може частково відновити роботу лише через місяць. Минулого тижня НПЗ зазнав результативного удару українських дронів.
Протягом місяця очікується відновлення роботи трьох із чотирьох основних установок підприємства.