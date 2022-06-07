США не перешкоджатимуть такій угоді.

Україна хоче купити у Ізраїлю його систему протиракетної оборони "Залізний купол", щоб захистити свої міста і військові об'єкти від російських ракетних ударів.

Про це заявив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, США не перешкоджатимуть такій угоді.

"Минулого тижня, наскільки я знаю точно, американці дали дозвіл на передачу протиснарядних ракет з Німеччини в Україну, а Ізраїль сказав "ні", — сказав Корнійчук, додавши, що Берлін хотів здійснити передачу.

"Ізраїль більше не зосереджений на війні", - заявив також Корнійчук. "Україна практично повністю вилучена з ізраїльської преси. Так що війни більше немає", - підкреслив він.

Відсутність новин про війну, за його словами, відображає стурбованість уряду, так що йому зручніше відсунути цю війну на другий план.

"Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту і повернувся до реальності", — сказав Корнійчук. "Нам потрібна допомога Ізраїлю... я маю на увазі, що нам потрібна військово-технічна підтримка; нам потрібен "Залізний купол"... який дозволить нам врятувати наших жінок і дітей від обстрілів російських ракет на нашій території", — підкреслив Корнійчук.

Нагадаємо, Ізраїль надав біженцям з України право на працевлаштування. Туристичні візи українців, які перебувають в Ізраїлі, будуть продовжені автоматично.

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