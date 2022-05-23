Туристичні візи українців, які перебувають в Ізраїлі, будуть продовжені автоматично.

В Ізраїль ухвалили рішення автоматично продовжити візи громадянам України, які перебувають у країні за туристичною візою, до 30 червня.

Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на міністра внутрішніх справ Ізраїлю Айелет Шакеду.

При цьому влада не перешкоджатиме роботі українців у країні.

З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого понад 28 тисяч українців в'їхали в Ізраїль, приєднавшись до тисяч тих, хто вже перебував у країні на момент початку війни. Як і більшості в'їжджаючих туристів, українцям була видана тримісячна в'їзна віза, термін дії якої для самих ранніх прибулих скоро закінчується.

"Візи будуть автоматично продовжені без необхідності відвідування українськими біженцями будь-яких державних установ. Те ж саме стосується і тих українців, які перебували в Ізраїлі нелегально на початку війни; хоча вони не будуть депортовані, їм заборонено працювати", - йдеться в повідомленні МЗС.

За словами Шакед, протягом наступного місяця вона повернеться до цього питання і ухвалить подальше рішення про статус українців, які прибули до Ізраїлю як до, так і після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну призвело до того, що кількість біженців у світі вперше в історії перевищило 100 млн осіб: 8 млн українців переїхали в безпечніші частини країни, а ще 6 млн виїхали за кордон.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні. Збільшення допомоги буде "суттєвим кроком", хоча країна не планує передавати Україні жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру. Також не планується передавати Україні системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

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