Йдеться про обмін полоненими, гуманітарні коридори та евакуацію людей.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наразі перемовини з Росією зупинені в політико-дипломатичній частині, але вони тривають із гуманітарних питань.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Подоляк заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, а й у цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", - сказав він.

За словами Подоляка, перемовини тривають у гуманітарній частині: щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів та евакуації людей.

Він вважає, що коли росіяни почнуть зазнавати суттєвих військових поразок в Україні, то напевно більш адекватно оцінюватимуть реальність.

"Коли в повному обсязі запрацює санкційний тиск, почнуть розуміти... Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію", - зазначив радник керівника ОП.

Він також зауважив, що президент України Володимир Зеленський може вирішити, що певний інструмент, зокрема й переговорний, потрібен саме зараз.

"Це буде рішення Верховного головнокомандувача з огляду на оперативну ситуацію станом на день, коли він буде ухвалювати таке рішення", - пояснив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, Франція готова взяти на себе роль посередника у разі проведення відкритого діалогу між Україною і Росією.

Про це заявила сьогодні, 30 травня, міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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