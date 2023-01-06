"Тривожним" ранок став для сходу України та Миколаївської області.

Оновлено 09:46. Відбій тривоги і в Миколаївській області. Наразі сирена ніде не лунає.

Вранці 6 січня ранок для низки східних областей почався з повітряної тривоги. Наразі вона охопила схід України та шириться на південь.

Як повідомляють моніторингові сайти, причина оголошення тривоги - активність ворожої авіації в окупованому Криму. На підтвердження цього Телеграм-канал "РІА Мелітополь" публікує кадри, на яких видно активність ворожої авіації.

Відео дня

"З Мелітополя видно активність авіації Росії, у бік Херсонської області. Найімовірніше, через це в багатьох областях зараз повітряна тривога", - повідомляє тг-канал "РІА Мелітополь".

Повідомляється, що наразі у Херсоні чути гучні вибухи, місцеві пабліки публікують кадри, на яких видно пожежу й дим.

Карта повітряних тривог станом на 9:26 вранці 06.01.2022

Наразі "почервонів" схід України, серед південних областей "тривожна" Миколаївська.

Оновлено 09:36. Наразі повітряну тривогу на сході України скасовано, сирена лунає лише у Миколаївській області.

Коли Росія завдасть масованого удару по Україні - дати

Російські війська готуються до завдання нового масованого ракетного удару по Україні, імовірно, 6-7 січня, розповіла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомляє, що наступний масований ракетний удар по Україні (70-80 і більше ракетами) Росія може завдати не раніше 10 січня. На Різдво, 7 січня, росіяни теж можуть спробувати передати "привітання", але тільки обмеженим потенціалом - 50-60 ракет, оскільки їхній накопичувальний потенціал становить всього 5-7 ракет на добу.

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