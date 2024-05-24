Це переважно молоді чоловіки, засуджені за крадіжки.

Хмельницький міськрайонний суд 22 травня задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби, які надійшли від Райківецької виправної колонії. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відео конференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

Зокрема, суд встановив, що написання відповідних заяв засудженими було добровільним.

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"Як розповіли окремі чоловіки, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених. у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися у такий спосіб не бажають", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі суду додали, що переважна кількість добровольців – це молоді чоловіки, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме, крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

"Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією", - поінформували у суді.

Там пояснили, що добровольців із числа засуджених після набрання ухвали законної сили (не пізніше ніж через 24 години) представники Національної гвардії України доставлятимуть до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

Окрім того, суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Мобілізація ув’язнених в Україні – деталі

17 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах.

Згідно з законом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, а також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання йти до армії.

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