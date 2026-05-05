У 18 регіонах РФ оголошували ракетну небезпеку: прилетіло в НПЗ і військовий завод

Вперше оголосили ракетну загрозу в Ханти-Мансійському автономному окрузі – за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Щонайменше у 18 регіонах РФ цієї ночі оголошувалася ракетна небезпека, в аеропортах масово вводилися обмеження польотів. При цьому вперше ракетну небезпеку оголосили за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною – у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Наразі тривога вже скасована.

Російські тг-канали пишуть, що уражено військовий завод у Чебоксарах – столиці Чувашії, та великий НПЗ у Ленінградській області.

Так, мешканці Чебоксар вночі повідомляли про вибухи та подальшу пожежу в місті. Як пише тг-канал ASTRA, українська ракета влучила в оборонне підприємство "ВНІІР-Прогрес".

Відео дня

Це підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони від українських засобів РЕБ. Зокрема, завод "ВНІІР-Прогрес" займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та модулях УМПК для авіабомб.

Крім того, пошкоджено торгово-розважальний центр "МТВ Центр", розташований фасадом до фасаду атакованого оборонного заводу "ВНІІР-Прогрес".

У Ленінградській області за ніч збито 18 БПЛА. В результаті атаки в промзоні в Киришах виникла пожежа, заявив губернатор регіону.

Там знаходиться один з найбільших у РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Виробляє бензин, дизель, гас, мазут і нафтохімію. Моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на території НПЗ.

У російському Міноборони заявили, що ППО за ніч збила 289 БПЛА над регіонами РФ.

Як пише Astra, ракетні попередження стосувалися Астраханської області, Брянської області, Калузької області, Курганської області, Нижньогородської області, Оренбурзької області, Орловської області, Пензи, Пермського краю, Башкортостану, Мордовії, Свердловської області, Татарстану, Тульської області, Удмуртії, Челябінської області.

Україна посилює атаки перед парадом у Москві

Як писав УНІАН, вночі 4 травня, за п'ять днів до військового параду, в центрі Москви було збито безпілотник. Дрон влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмівської – за 6 км від Кремля.

При цьому в Росії пригрозили Україні "ударами відплати" у разі появи українських дронів на параді в Москві 9 травня.

Також у Кремлі вирішили мінімізувати масштаб святкування Дня Перемоги в Москві, відмовившись від проїзду військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: