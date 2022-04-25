14 березня при виконанні бойового завдання Су-25 Василюка був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області, він дістав поранення і потрапив у полон до окупантів.

Українського пілота Романа Василюка звільнено з полону.

Як повідомляє ГУР Міністерства оборони України, підполковник Роман Василюк – український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області.

Василюк зміг катапультуватися, але дістав поранення і потрапив у полон до окупантів.

"Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька. 24 квітня повернувся на підконтрольну Україні територію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю родиною.

"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись до повного звільнення нашої країни від окупантів", – зазначив пілот.

Нагадаємо, напередодні відбувся шостий обмін полоненими з РФ. Додому повернулися 19 українців: 10 військових і 9 цивільних.

У російському полоні зараз перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових. Україна вимагає від Росії відпустити та передати українській стороні цивільних без жодних умов.

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