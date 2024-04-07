Україна влаштувала Росії "парад 200-их", прибравши на своїй території важливих окупантів армії ворога, включно з начальником зенітного ракетного розрахунку.
Їх поіменно, доповнюючи публікацію фото, назвав у мережі офіцер української армії Анатолій Штефан "Штірліц". У списку тих, кого сім'ї у РФ навряд чи дочекаються, 18 імен.
В Україні смертю "героя СВО" лягли:
- Підполковник Моісеєв Дмитро;
- підполковник Горбунов Олег, випускник ХДВВТКУ 1988 р.;
- розвідник-коректувальник 83 одшбр капітан Моргун Олександр;
- лейтенант Безсмертний Микита;
- капітан Вобликов Роман;
- заступник начальника батареї - начальник зенітного ракетного розрахунку старший лейтенант Вдовенко Кирило;
- лейтенант Дем'яненко Віталій;
- капітан Апанасов Валерій;
- старший лейтенант Таринчев Дмитро;
- капітан Журавльов Михайло;
- молодший лейтенант Родіонов Максим
- капітан Тулпаров Арслан;
- капітан Негмонов Шералі;
- капітан Клериков Дмитро;
- старший лейтенант Пікальов Сергій;
- командир взводу ТОС-1А "Солнцепек" лейтенант Ситников Антон;
- капітан Макаров Олексій;
- лейтенант Волков Олександр;
Фотографії окупантів:
Росія вдарила в спину піхоти літаками-штурмовиками
Зазначимо, станом на ранок 7 квітня людські втрати армії РФ в Україні становлять 447 510 осіб (за добу Генштаб нарахував плюс 820 ліквідованих окупантів). Однак робота ЗСУ по ворогу - не єдина причина "схуднення" російської армії.
Сьогодні офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ розповів, як Росія ударами штурмових літаків "мотивувала" свою піхоту біля Часового Яру. Коли військові РФ почали тікати з позицій, їм у спину почали бити літаки, розповів Олег Калашніков.