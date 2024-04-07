У списку ліквідованих капітанів, лейтенантів та іншої "окупантської братії" - 18 імен.

Україна влаштувала Росії "парад 200-их", прибравши на своїй території важливих окупантів армії ворога, включно з начальником зенітного ракетного розрахунку.

Їх поіменно, доповнюючи публікацію фото, назвав у мережі офіцер української армії Анатолій Штефан "Штірліц". У списку тих, кого сім'ї у РФ навряд чи дочекаються, 18 імен.

В Україні смертю "героя СВО" лягли:

Підполковник Моісеєв Дмитро;

підполковник Горбунов Олег, випускник ХДВВТКУ 1988 р.;

розвідник-коректувальник 83 одшбр капітан Моргун Олександр;

лейтенант Безсмертний Микита;

капітан Вобликов Роман;

заступник начальника батареї - начальник зенітного ракетного розрахунку старший лейтенант Вдовенко Кирило;

лейтенант Дем'яненко Віталій;

капітан Апанасов Валерій;

старший лейтенант Таринчев Дмитро;

капітан Журавльов Михайло;

молодший лейтенант Родіонов Максим

капітан Тулпаров Арслан;

капітан Негмонов Шералі;

капітан Клериков Дмитро;

старший лейтенант Пікальов Сергій;

командир взводу ТОС-1А "Солнцепек" лейтенант Ситников Антон;

капітан Макаров Олексій;

лейтенант Волков Олександр;

Фотографії окупантів:

Відео дня

Росія вдарила в спину піхоти літаками-штурмовиками

Зазначимо, станом на ранок 7 квітня людські втрати армії РФ в Україні становлять 447 510 осіб (за добу Генштаб нарахував плюс 820 ліквідованих окупантів). Однак робота ЗСУ по ворогу - не єдина причина "схуднення" російської армії.

Сьогодні офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ розповів, як Росія ударами штурмових літаків "мотивувала" свою піхоту біля Часового Яру. Коли військові РФ почали тікати з позицій, їм у спину почали бити літаки, розповів Олег Калашніков.

Вас також можуть зацікавити новини: