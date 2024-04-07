Офіцер ЗСУ перерахував по іменах, кого сім'ї в РФ навряд чи дочекаються / Колаж УНІАН, фото t.me/a_shtirlitz

Україна влаштувала Росії "парад 200-их", прибравши на своїй території важливих окупантів армії ворога, включно з начальником зенітного ракетного розрахунку.

Їх поіменно, доповнюючи публікацію фото, назвав у мережі офіцер української армії Анатолій Штефан "Штірліц". У списку тих, кого сім'ї у РФ навряд чи дочекаються, 18 імен.

В Україні смертю "героя СВО" лягли:

  • Підполковник Моісеєв Дмитро;
  • підполковник Горбунов Олег, випускник ХДВВТКУ 1988 р.;
  • розвідник-коректувальник 83 одшбр капітан Моргун Олександр;
  • лейтенант Безсмертний Микита;
  • капітан Вобликов Роман;
  • заступник начальника батареї - начальник зенітного ракетного розрахунку старший лейтенант Вдовенко Кирило;
  • лейтенант Дем'яненко Віталій;
  • капітан Апанасов Валерій;
  • старший лейтенант Таринчев Дмитро;
  • капітан Журавльов Михайло;
  • молодший лейтенант Родіонов Максим
  • капітан Тулпаров Арслан;
  • капітан Негмонов Шералі;
  • капітан Клериков Дмитро;
  • старший лейтенант Пікальов Сергій;
  • командир взводу ТОС-1А "Солнцепек" лейтенант Ситников Антон;
  • капітан Макаров Олексій;
  • лейтенант Волков Олександр;

Фотографії окупантів:

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Росія вдарила в спину піхоти літаками-штурмовиками

Зазначимо, станом на ранок 7 квітня людські втрати армії РФ в Україні становлять 447 510 осіб (за добу Генштаб нарахував плюс 820 ліквідованих окупантів). Однак робота ЗСУ по ворогу - не єдина причина "схуднення" російської армії.

Сьогодні офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ розповів, як Росія ударами штурмових літаків "мотивувала" свою піхоту біля Часового Яру. Коли військові РФ почали тікати з позицій, їм у спину почали бити літаки, розповів Олег Калашніков.

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