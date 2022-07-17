Російські пропагандисти вже не вперше заявляють про нібито знищення реактивних систем HIMARS.

Міноборони РФ під час свого щоденного брифінгу відзвітувало про нібито знищення окупантами заряджувальної машини до американської системи РСЗВ HIMARS в Україні.

За словами представника російського МО машина і транспортна установка знищені в Красноармійську Донецької області.

"У Красноармійську "ДНР" високоточною зброєю наземного базування знищена пускова установка і транспортна заряджувальна машина РСЗВ HIMARS виробництва США", - заявили в Міноборони РФ.

РСЗВ Himars не передбачена заряджувальна машина, оскільки блок снарядів завантажується самою установкою.

Російські пропагандисти вже не вперше заявляють про нібито знищення реактивних систем HIMARS. Наразі підтверджених даних про втрати американських РСЗВ немає.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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