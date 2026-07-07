ЗСУ за ніч вполювали 8 танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі, – Мадяр (відео)

Протягом ночі на тимчасово окупованій території України результативно відпрацьовано 58 військових цілей.

Сили безпілотних систем ЗС України вночі 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, які знаходяться під міжнародними санкціями, - це судна так званого тіньового флоту Росії. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), також оприлюднивши відео "полювання".

"Тіньовий флот виходить з чату. Вісім танкерів тіньового флоту РФ впольовано та прикурено за одну ніч пілотами "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра". Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває", - підкреслив військовий.

За його словами, повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на "промисловий рівень": уражено косяк з 8 танкерів з паливом, суховантаж та паром.

Відео дня

"Мадяр зазначив, що судна значно пошкоджені, зафіксовані пожежі.

Усі танкери ідентифіковано – вони знаходяться під міжнародними санкціями, їх дедвейт по 7000 тонн, довжина - 140 метрів, побудовані судна у 2006-2012 роках. Це "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Теті", "Алексей Саврасов", "Пенелопа".

Крім того, протягом ночі у оперативній глибині противника на тимчасово окупованій території України силами СБС результативно відпрацьовано 58 військових цілей, додав Бровді.

За його словами, також у Криму уражено енерговузли, які "горіли разом з логістикою".

Удари по Росії

Нагадаємо, Україна виступила з юридичною та військовою ініціативою на міжнародній арені, закликавши вважати судна російського "тіньового флоту" легітимними військовими цілями.

У ніч на 6 липня Сили оборони успішно уразили два танкери, що везли бензин з Таганрогу до окупованого Криму.

А 5 липня Мадяр розповів, що на території тимчасово окупованого Криму уражено 16 енерговузлів за дві доби.

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