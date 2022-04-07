Українські сили захопили справний зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
"Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про бойовий пункт управління комплексу БУК М1 та зенітно-ракетний комплекс БУК М2", - йдеться у повідомленні Командування.
Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.
Раніше повідомлялося, що українські бійці захопили потужну радіолокаційну станцію російських окупантів, яка є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.