Техніку ворожої протиповітряної оборони захопила група Сил спеціальних операцій України.

Українські сили захопили справний зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про бойовий пункт управління комплексу БУК М1 та зенітно-ракетний комплекс БУК М2", - йдеться у повідомленні Командування.

Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

Раніше повідомлялося, що українські бійці захопили потужну радіолокаційну станцію російських окупантів, яка є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.

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