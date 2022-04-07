фото Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Українські сили захопили справний зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про бойовий пункт управління комплексу БУК М1 та зенітно-ракетний комплекс БУК М2", - йдеться у повідомленні Командування.

Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
фото Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Раніше повідомлялося, що українські бійці захопили потужну радіолокаційну станцію російських окупантів, яка є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.

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