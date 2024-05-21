Навчання авіатехніків включало підготовку до всіх можливих ризиків під час використання F-16.

Десять українських авіатехніків у Нідерландах пройшли курс з обслуговування західних винищувачів F-16, повідомили у Міністерстві оборони країни.

Зокрема, зазначається, що українські авіатехніки навчилися обслуговувати всі важливі для пілота такого типу винищувача вузли: шолом, кисневі системи та парашути на борту.

"Навчання також включало складання та перевірку комплекту виживання. Це дозволяє пілоту вижити кілька днів після аварійної посадки. У ньому, серед іншого, їжа та ліки. Їх навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків місії F-16. Це зрештою також забезпечить кращий захист українських пілотів", – зазначили у міністерстві.

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F-16 для України: останні новини

Напередодні у Повітряних силах повідомили, що в одній з українських бригад, українські пілоти уже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, який вони отримали від Чехії.

За словами Володимира Зеленського, Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі. Адже РФ використовує у війні проти України 300 літаків.

Після повної зачистки від російських систем ППО та радіотехнічних військ винищувачі F-16, які вже скоро отримає Україна, зможуть працювати по тимчасово окупованому Криму. Такою думкою поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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