Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Українські захисники знищили вже 26 тисяч 350 російських окупантів. Особливо "гаряче" ворогу було на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1187 (+17) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48),

артилерійських систем – 528 (+9),

РСЗВ - 185 (+0),

засоби ППО - 87 (+0),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 160 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17), спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. "Демілітаризація", про яку на початку повномасштабного вторгнення говорив Путін, тепер проходить серед військових РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські воїни влаштували "феєрверки" окупантам під Ізюмом.

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