Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд. Сьогодні, 10 вересня, бійці з розвідувальної роти 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади взяли в полон підполковника з 18-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". В якості підтвердження було опубліковано фото офіцера рашистів в руках українських захисників.
"Група розвідроти 25-ї повітряно-десантної [Січеславської] бригади взяла в полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії", — сказано в повідомленні.
На знімку офіцер окупантів лежить на землі під охороною двох воїнів ЗСУ. Судячи зі знімку, він отримав поранення в результаті боїв.
Нагадаємо, наприкінці серпня Збройні сили України перейшли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Він триває вже майже два тижні.
Сьогодні, 10 вересня, з'явилася інформація про звільнення Куп'янська. А на півдні ВСУ просунулися по всій лінії фронту — місцями до кількох десятків кілометрів.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що контрнаступ українських сил буде тривалим і "стрибкоподібним". Не скрізь вийде швидко відвойовувати території, як це відбувається зараз.
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