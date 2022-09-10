Спрацювала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади.

Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд. Сьогодні, 10 вересня, бійці з розвідувальної роти 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади взяли в полон підполковника з 18-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". В якості підтвердження було опубліковано фото офіцера рашистів в руках українських захисників.

"Група розвідроти 25-ї повітряно-десантної [Січеславської] бригади взяла в полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії", — сказано в повідомленні.

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На знімку офіцер окупантів лежить на землі під охороною двох воїнів ЗСУ. Судячи зі знімку, він отримав поранення в результаті боїв.

Нагадаємо, наприкінці серпня Збройні сили України перейшли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Він триває вже майже два тижні.

Сьогодні, 10 вересня, з'явилася інформація про звільнення Куп'янська. А на півдні ВСУ просунулися по всій лінії фронту — місцями до кількох десятків кілометрів.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що контрнаступ українських сил буде тривалим і "стрибкоподібним". Не скрізь вийде швидко відвойовувати території, як це відбувається зараз.

Війна Російської Федерації проти України

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