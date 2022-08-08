Місце знищення окупанта не відоме.

Українські військові ліквідували чергового офіцера російської армії. Цього разу "двохсотим" став військовослужбовець 90-ї танкової дивізії, підполковник Віталій Цикул.

Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Twitter.

"Підполковник Віталій Цикул зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!" – прокоментував він.

У рідних краях окупанта в Чебаркулі Челябінської області пропагандистські ЗМІ розказали про його похорон. На камеру побратими й однокласники російського злочинця розповідали, якою він був "хорошою людиною", обстрілюючи і вбиваючи мирних жителів України.

Зазначимо, що російська 90-та танкова дивізія (в/ч 86274), де служив нині знищений Віталій Цикул, дислокується у Свердловській та Челябінській областях РФ. З'єднання входить до складу Центрального військового округу. Командиром із 2021 року є гвардії полковник Раміль Ібатуллін.

Раніше ми писали, що в Україні ліквідували топ-офіцера Федеральної служби безпеки (ФСБ РФ) Миколу Горбаня. Він був підполковником центру спецпризначення російської спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до усунення з посади як мінімум 6 російських командирів.

Станом на ранок 8 серпня відомо, що ЗСУ знищили понад 42 тисячі російських окупантів.

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