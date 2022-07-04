Військові вирішили не допускати оточення.

Українські війська залишили Лисичанськ у Луганській області без втрат.

Про це голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай сказав в інтерв'ю BBC.

"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз у Росії величезна перевага в артилерії і боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, тож не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і повинні були б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі відразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, всі пішли без втрат", - заявив Гайдай.

За його словами, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення в Донецькій області, і тепер війська пішли туди.

"Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, що поставляється заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - розповів Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що наступна мета росіян – захопити Донецьку область.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: