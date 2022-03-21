Сили спротиву Чернігівщини працюють.

На Чернігівщині українські військові знищили два "КамАЗи" окупантів із боєприпасами та провіантом.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Не доїдуть до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - зазначили в командуванні.

Знищені автівки показали на фото.

Як УНІАН повідомляв раніше, 20 березня на Чернігівщині ЗСУ знищили нову "порцію" окупантів разом з технікою та показали фото.

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