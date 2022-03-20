Супротивники знищені на одному з напрямків Чернігівської області, зазначили в оперативному командуванні "Північ".

Збройні сили України знищили чергову "порцію" російських окупантів разом з технікою на Чернігівщині.

Про це повідомив прес-центр оперативного командування "Північ" та опублікував фото знищеної техніки супротивника.

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусениці втратили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська рано-вранці увірвалися на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

За даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. осіб.

Радник керівника Офісу президента Володимир Зеленського Олексій Арестович говорив, що наразі в Україні фронт практично завмер, оскільки сторонам не вистачає сил для реального переламу ситуації.

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