Також минулої доби знищено 11 танків супротивника, 10 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем.

Українські воїни за минулу добу, 5 лютого, ліквідували ще 870 російських окупантів, які зі зброєю прийшли на нашу землю.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Таким чином, загальні бойові втрати загарбницької армії РФ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 132 тисячі 160 осіб.

Також за цей час наші захисники знищили 3 тис. 231 російський танк (+11 одиниць за минулу добу); 6415 бойових броньованих машин (+10 за добу); 2231 артилерійську систему (+5); 461 реактивну систему залпового вогню (+1).

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Також за цей майже рік воїнами ЗСУ було знищено 227 російських засобів ППО; 294 літаки і 284 гелікоптери; 1958 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 796 крилатих ракет.

Окрім цього, росіяни втратили 18 кораблів і катерів, 2034 одиниці спецтехніки та 5 тис. 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+13 за добу). У Генштабі також додали, що остаточні дані про втрати РФ в Україні уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу минулої доби українські воїни відбили атаки російських окупантів в районі Бахмута та ще 13 населених пунктів Донецької області. Зазначається, що основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

У Генштабі також наголосили, що українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президент РФ Володимир Путін не готовий приймати ризикові рішення, які необхідні для досягнення його цілей з окупації України. На думку аналітиків, команда президента РФ була впевнена, що російські війська змусять Україну капітулювати. У ISW зазначають, що президент РФ неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які необхідні для "порятунку" його війни.

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