Один з військових зазначив, що вдалося знищити більше десятка важкої техніки російських окупантів.

Українські сили оборони знищили колону важкої техніки ворога. Локація не зазначена, але масштаби роботи ЗСУ вражають.

Відео з'явилося у мережі.

Зокрема, українські захисники знищили три БМД-3, чотири БТРи, чотири МТ-ЛБ, командно-штабний БТР, дві БМП-2, дві БМД-8, один танк й іншу важку техніку РФ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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