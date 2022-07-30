ЗСУ продовжують завдавати ударів по тилових об'єктах постачання російської армії.

Збройні сили України продовжують знищувати тилові об'єкти постачання російських окупантів. Сьогодні, 30 липня, бійці ЗСУ підірвали склад боєприпасів у тимчасово захопленому Алчевську.

Про влучний удар українських захисників розповіли в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

До посту прикріпили відео, на якому помітно стовп чорного диму над містом. Так як ролик знімали близько до знищеного складу, то можна почути детонацію боєприпасів. Кількість ліквідованих окупантів в результаті удару поки невідома.

Нагадаємо, з моменту появи РСЗВ HIMARS на озброєнні ЗСУ українські захисники регулярно завдають ударів по складах боєприпасів ворога. Об'єкти знищують як в тилу, так і на передовій.

За вчорашню добу, 29 липня, на півдні вдалося підірвати два польових склади боєприпасів. А загалом станом на 25 липня ЗСУ знищили з HIMARS більше 50 таких об'єктів. Цією статистикою поділився міністр оборони України Олексій Резніков.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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