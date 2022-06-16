Російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька.

Аналітики припускають, що проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW).

Згідно із зібраними даними, Інститут припускає, що проукраїнські дії, ймовірно, "продовжуватимуть зривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планів анексії".

Президент США Джо Байден пообіцяв надати військову допомогу на суму 1 мільярд доларів, включаючи озброєння берегової оборони, передові ракетні системи, артилерію та боєприпаси для підтримки українських операцій. Члени НАТО оголосили, що додатково продовжуватимуть надавати Україні важке озброєння та системи великої дальності.

На думку експертів ISW, "цей раунд військової допомоги буде неоціненним для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України, хоча Україна потребуватиме подальшої постійної підтримки".

У той же час аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

Також повідомляється, що російські війська продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях, але станом на 15 червня ще не захопили промисловий завод "Азот" і не взяли під повний контроль місто.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

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