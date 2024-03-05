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В ніч на 5 березня російські загарбники атакують Одесу ударними дронами. У місті пролунали вибухи.

О 23:36 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про групи ударних безпілотників з Чорного моря на півночі Одеси, вони рухалися у західному напрямку. Вже за кілька хвилин вони зафіксували нові дрони тим же курсом - на Одесу, в напрямку Фонтанки.

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Оновлено о 00:28: Ще декілька груп ударних БПЛА з Чорного моря летять у напрямку Одеси.

Оновлено о 00:20: Повторні вибухи в Одесі. Сили оборони півдня просять людей залишатися в укриттях. "Ворог атакує, ми працюємо", - додали вони.

Оновлено о 00:13: Суспільне повідомляє про вибух в Одесі. Повітряні сили пишуть про БПЛА в Біляївському районі Одещини західним курсом. Дрони в акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Київського району.

Оновлено о 23:50: В акваторії Чорного моря побачили нові дрони. Сили оборони півдня повідомляють, що йде бойова робота сил протиповітряної оборони.

Смертельна атака БПЛА в Одесі: що відомо

Під час чергової атаки БПЛА 2 березня у багатоквартирний будинок в Одесі влучив російський дрон. Вибухом було зруйновано під'їзд, під завалами одразу почали шукати людей.

Рятувальна операція тривала понад дві доби. Врятували пʼятьох людей, 12 - загинули. Рятувальники дістали з-під завалів п'ятьох маленьких дітей, які загинули внаслідок російського удару.

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