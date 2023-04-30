28 квітня життя Соні та Кирила обірвалося через обстріл Росії.

Сьогодні Умань "вдягнена" в чорне: місто ховає п'ятьох жертв російського масованого ракетного обстрілу, який припав на п'ятницю 28 квітня.

Нагадаємо, що загалом в цей день через удар по житловому будинку загинуло 23 українці. Сьогодні в останній путь провели двох маленьких діток Соню та Кирила, зазначає телеграм-канал "Реальная Война".

"Софії було 11 років, її брату Кирилу – 17. Сім'я родом з Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Умань ховає п'ятьох українців

Нагадаємо, що сьогодні в місті Умань був анонсований похорон п'ятьох українців-жертв російського обстрілу. Про траур мешканцям Черкаської області повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Він написав, що окрім Софії та Кирила уманці сьогодні ховають Ремез Наталію Леонідівну, Тройчук Ульяну Романівну та Корінну Світлану Григорівну.

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