Росіяни мають перевагу на Сході завдяки великій кількості логістичних шляхів, які ведуть на територію Росії.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець описав поточну ситуацію на Донбасі. Він також зазначив, що ЗСУ знищили 10 генералів армії рашистів за останні 5 місяців.

Експерт написав колонку для "Еспресо".

"Ворог намагається наступати по лінії Сіверськ - Соледар - Бахмут. Росіяни намагаються підійти до Бахмута з трьох напрямків: зі сходу, півдня та південного сходу. Загалом упродовж місяця просування росіян у зоні Бахмута становить не більше 10 км.

Росіяни також намагаються відсунути нашу лінію оборони навколо Авдіївки, Марʼїнки та Пісок. Тут окупанти намагаються відкинути наші сили подалі від окупованого Донецька, аби зменшити можливість завдавання ударів по російських військах на цій ділянці.

Тактикою вогневого валу росіяни намагаються знищити Піски, Авдіївку та Марʼїнку. Росіяни мають перевагу на Сході завдяки великій кількості логістичних шляхів, які ведуть на територію Росії. І не все ми встигаємо знищувати нашими далекобійними системами.

Росіяни зазнають відчутних втрат: за останні 5 місяців знищено 10 генералів та понад 700 офіцерів середньої та нижчої ланки. Відновити такі втрати росіянам не вдасться", - написав Згурець.

Раніше Олексій Арестович спрогнозував, що РФ не захопить Бахмут.

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