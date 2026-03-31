В Естонії впав український дрон, що мав атакувати порт Усть-Луга: чи є загроза цивільним

У повітряний простір Естонії увійшли кілька дронів.

У ніч на 31 березня, поки тривала масована атака України на об’єкти в Ленінградській області Росії, повітряний простір Естонії порушили кілька безпілотних літальних апаратів. За словами керівника відділу стратегічних комунікацій Сил оборони Естонії, полковника Уку Арольда, дрони могли збитися з курсу через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє ERR.

Фрагменти одного безпілотника були знайдені в сільській громаді поблизу Тарту.

Естонські сили оборони зафіксували перебування кількох апаратів у своєму небі за допомогою радарів та піднятих за тривогою винищувачів НАТО. Попри те, що військові стежили за траєкторією польотів, жоден безпілотник не був збитий над територією Естонії силами протиповітряної оборони, зазначив портал Мілітарний.

Офіційне підтвердження знахідки уламків у Тартумаа надійшло від Департаменту поліції та прикордонної охорони, фахівці якого наразі перевіряють повідомлення про можливі падіння в інших районах країни. Влада повідомила, що загрози для місцевого населення немає і люди можуть спокійно перебувати на вулиці.

Міністр оборони Ханно Певкур уточнив, що до операції також залучалися літаки з бази в Литві, а координація дій відбувалася у постійному контакті з партнерами з Фінляндії, Швеції та Європейським центром управління повітряними операціями.

Атака дронів на порт Усть-Луга - що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня безпілотники всьоме поспіль атакували районі Усть-Луги, де розташований великий нафтовий порт. Відомо про нові ураження.

Попередня така атака сталася в ніч на 29 березня. Димову завісу, що виникла внаслідок пожежі, було видно з пасажирських літаків та території Фінляндії.

Падіння безпілотників в країнах Балтії

Як писав УНІАН, 24 березня у Литві розбився український військовий безпілотник, який був спрямований на атаку порту Приморськ. Тоді прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене зазначила, що російська агресія проти України створює додаткові ризики для регіону.

