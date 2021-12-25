Спостерігачі ОБСЄ помітили колони російських вантажівок, з так званою "гуманітарною допомогою".

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки.

Як йдеться у звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога" російською мовою біля міста Макіївка, передає "Німецька хвиля".

Російські вантажівки супроводжували три автомобілі і швидка допомога, всі вони - з табличками так званої "ДНР". Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в'їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про "гуманітарну допомогу" спостерігачі зафіксували і на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобілі і швидка допомога, всі з табличками так званої "ЛНР".

Читайте такожУ Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявляють, що це - "військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей". Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини у Луганській області - в зоні безпеки, йдеться у повідомленні української сторони.

Можливе вторгення РФ в Україну

З кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення чисельності російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

26 жовтня під час прес-марафону "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про ймовірність ескалації воєнного конфлікту з боку Росії.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

8 грудня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні додаткову оборонну допомогу у разі ескалації з боку Росії.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 км - 143,5 тис.

Москва заперечує звинувачення в підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини