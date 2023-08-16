Теракти і провокації проти свого населення це "фішка" режиму Путіна, запевняє представник ГУР.

Росія розглядає можливість низки провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах, щоб в них звинуватити Україну. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що є інформація про можливі провокації на Курській АЕС. "Так, ворог розглядає як сценарій подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах", - наголосив Юсов.

За його словами, Росія хоче звинуватити Україну в цих провокаціях і "змобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається і відрізняється навіть від рашистської пропаганди".

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"Зрештою теракти і провокації проти власного цивільного населення це така фірмова "фішка" режиму Путіна. І дивуватися тут особливо немає чому. І в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є ядерним терористом №1 у світі, то їм, звичайно, треба пробувати якось відволікати від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі", - сказав Юсов.

Загроза теракту на Курській АЕС

Як писав УНІАН, вчора Центр національного спротиву повідомив, що окупанти планують провокацію на Курській АЕС і готують евакуацію місцевого населення.

За даними підпілля, місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр на випадок евакуації. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про "обраність" тих, хто попав в список.

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