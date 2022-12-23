За словами воєнкома, росіяни зобов'язані були вчасно подати свої облікові дані.

Воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" за мобілізацією російських військових "самі винні" в ситуації, що склалася.

Про це він заявив на прес-конференції, пишуть росЗМІ. За словами воєнкома, росіяни зобов'язані були вчасно подати свої облікові дані.

"Ми говоримо не "помилково покликані". Громадяни були призвані по мобілізації! Якщо були якісь помилки, то в більшості випадків вони відбуваються з вини самого громадянина. Тому що хтось своєчасно не подавав свої облікові дані і не звертався до військового комісаріату за місцем проживання", — сказав Кулічков.

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Він стверджує, що понад 50 багатодітних батьків, яких мобілізували помилково, вже повернулися. Однак інші мобілізовані продовжують служити "тому що самі добровільно написали рапорти".

Мобілізація в Росії

У Росії з початку мобілізації виникли проблеми. Так, повістки надсилають чоловікам, які не можуть служити за станом здоров'я.

У Росії мобілізували погано чує, сліпого на одне око і онкохворого 59-річного хірурга. У Хабаровську мобілізували на війну в Україні чоловіка з діагностованою шизофренією. Його взяли в стрілецький батальйон.

На території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра. Документи про закінчення школи Микита отримав, коли був на фронті.

Повістки надсилають багатодітним батькам, старим і мерця. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.

За даними Генштабу, в РФ також не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

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