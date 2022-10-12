Чоловіка негайно госпіталізували після інциденту.

У Сімферополі (окупований Росією Крим) сталася масова бійка за участю військовослужбовця ЗС РФ. Йому прострелили ногу.

Про це пише російський Телеграм-канал "База".

За даними каналу, 23-річний лейтенантн ЗС РФ Максим з Тамбовської області відпочивав із товаришев у ресторані "Джипстер" на проспекті Кірова. Друзі вийшли на вулицю та влаштували розборки із компанією перехожих.

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У розпал конфлікту зав'язалася масова бійка, під час якої один із опонентів вирвав у військовослужбовця пістолет Макарова і вистрілив йому в ногу. Поліцейські затримали шістьох учасників.

Російського офіцера з вогнепальним пораненням стегна госпіталізували до місцевої лікарні.

Окупація Криму

Росія окупувала Крим у 2014 році. Влітку того року Кремль провів псевдореферендум на півострові щодо приєднання до Росії, світ його результатів не визнає.

Всі ці роки окупанти перетворювали Крим на військову базу, а в 2022 році саме через Крим здійснювалося вторгнення на материкову Україну. Незаконно побудованим Керченським мостом Росія досі перекидає боєприпаси і паливо для сил вторгнення.

У серпні Росія намагалася анексувати Херсонську, Запорізьку, Луганську і Донецьку області за "кримським сценарієм", але це ніяк не поліпшило складне становище РФ на полі бою, а тільки його посилило.

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