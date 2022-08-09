Місяць тому окупанти звозили сюди свою військову техніку.

У вівторок, 9 серпня, вибухи пролунали в Кирилівці (Мелітопольський район Запорізької області).

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці. Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали", - зазначив він.

За його словами, було чути кілька вибухів.

"Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", - додав міський голова Мелітополя.

Як писав УНІАН, 8 серпня у Мелітополі було чути близько 10 потужних вибухів.

Днем раніше українські бійці вдарили по окупованому Мелітополю з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Внаслідок удару було знищено військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.

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