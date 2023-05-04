В Мелітополі російські окупанти ходять по квартирах місцевих мешканців і погрожують їм депортацією за відсутність російського "аусвайсу".
"За останні декілька днів майже в півтора раза збільшилась кількість блок-постів між Мелітополем і навколишніми селами", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
При цьому додав, що якщо раніше просто документи перевіряли на цих блок-постах, то зараз можуть проводити обшук речей, огляд телефонів, питають про наявність російського паспорта.
Федоров розповів, що на сьогодні неможливо пересуватися між населеними пунктами тимчасово окупованої Запорізької області без спеціалізованих перепусток, а їх видають лише тим в кого є ворожі паспорти. За його словами, озброєні російські окупанти почали поквартирний обхід з перевіркою щодо наявності російських ворожих паспортів. Зазначає, що у випадку коли в людей немає "ворожого аусвайсу" попереджають про повторний візит і погрожують депортацією.
Федоров наголосив, що посилюється терор і пресінг на тимчасово окупованій території, поки що ворог не збирається покидати окуповані території.
Ситуація у Мелітополі
Місто Мелітополь Запорізької області окуповане російськими військами з весни 2022 року.
Наразі там активно діють сили спротиву. Періодично з'являються повідомлення про підриви колаборантів, ворожої техніки.
В місті триває примусова паспортизація, а ті хто не отримав російський паспорт, мають ряд обмежень.
Водночас близько 700 осіб у Мелітополі та районі погодилися співпрацювати з російськими окупантами.