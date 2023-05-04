Біля окупованого Мелітополя за останні декілька днів збільшилась кількість блок-постів.

В Мелітополі російські окупанти ходять по квартирах місцевих мешканців і погрожують їм депортацією за відсутність російського "аусвайсу".

"За останні декілька днів майже в півтора раза збільшилась кількість блок-постів між Мелітополем і навколишніми селами", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

При цьому додав, що якщо раніше просто документи перевіряли на цих блок-постах, то зараз можуть проводити обшук речей, огляд телефонів, питають про наявність російського паспорта.

Відео дня

Федоров розповів, що на сьогодні неможливо пересуватися між населеними пунктами тимчасово окупованої Запорізької області без спеціалізованих перепусток, а їх видають лише тим в кого є ворожі паспорти. За його словами, озброєні російські окупанти почали поквартирний обхід з перевіркою щодо наявності російських ворожих паспортів. Зазначає, що у випадку коли в людей немає "ворожого аусвайсу" попереджають про повторний візит і погрожують депортацією.

Федоров наголосив, що посилюється терор і пресінг на тимчасово окупованій території, поки що ворог не збирається покидати окуповані території.

Ситуація у Мелітополі

Місто Мелітополь Запорізької області окуповане російськими військами з весни 2022 року.

Наразі там активно діють сили спротиву. Періодично з'являються повідомлення про підриви колаборантів, ворожої техніки.

В місті триває примусова паспортизація, а ті хто не отримав російський паспорт, мають ряд обмежень.

Водночас близько 700 осіб у Мелітополі та районі погодилися співпрацювати з російськими окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: