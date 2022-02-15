За його словами, у разі прийняття рішення в Кремлі атакувати Україну, російським військам буде потрібен час на формування такого угруповання.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає інформації, що Росія формує ударні угрупування для наступальних операцій.

Про це він заявив в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1 під час включення.

"Вслухайтесь у цифри. 125 тис наземного компоненту, плюс авіаційний, морський. Нехай 140 вздовж всіх кордонів з РФ та тимчасово окупованим Кримом та ОРДЛО. Але росіяни поки що, станом на сьогодні, за даними розвідки і даних наших партнерів в жодному місці не створили наступальне ударне формування", - зазначив Резніков.

За його словами, у разі прийняття рішення в Кремлі атакувати Україну, російським військам буде потрібен час на формування такого угруповання.

"І це не один день і не два. І ми це побачимо. Тому я вас прошу - не малюйте апокаліптичні сценарії", - сказав Резніков.

Нагадаємо, Резніков також заявив, що не вірить у можливість нападу військ Російської Федерації на Київ. Міністр вважає величезною помилкою і нісенітницею, що столиця впаде за пару діб.

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