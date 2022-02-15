За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає інформації, що Росія формує ударні угрупування для наступальних операцій.
Про це він заявив в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1 під час включення.
"Вслухайтесь у цифри. 125 тис наземного компоненту, плюс авіаційний, морський. Нехай 140 вздовж всіх кордонів з РФ та тимчасово окупованим Кримом та ОРДЛО. Але росіяни поки що, станом на сьогодні, за даними розвідки і даних наших партнерів в жодному місці не створили наступальне ударне формування", - зазначив Резніков.
За його словами, у разі прийняття рішення в Кремлі атакувати Україну, російським військам буде потрібен час на формування такого угруповання.
"І це не один день і не два. І ми це побачимо. Тому я вас прошу - не малюйте апокаліптичні сценарії", - сказав Резніков.
Нагадаємо, Резніков також заявив, що не вірить у можливість нападу військ Російської Федерації на Київ. Міністр вважає величезною помилкою і нісенітницею, що столиця впаде за пару діб.