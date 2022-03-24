Є постраждалі, інформація про загиблих уточнюється.

На Луганщині окупанти обстріляли Лисичанськ. В небі над мирними містами літає ворожа авіація. Постраждали люди, деякі будинки зазнали руйнувань.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Так, росіяни обстріляли Лисичанськ. У місті об'явлено повітряну тривогу, літає ворожа авіація.

"Сьогодні о першій половині дня один із районів Лисичанська потрапив під щільний вогонь росіян. На жаль, є постраждалі, зазнали руйнувань будинки, інформація щодо загиблих уточнюється. Але зараз закликаю жителів області сховатися в укриття – в небі Луганщини ворожа авіація", - написав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ніч на 24 березня на Луганщині застосували фосфорне бомбардування. Під ворожий обстріл потрапило Рубіжне та інші міста області. Вже відомо про чотирьох загиблих, також росіяни пошкодили та повністю зруйнували чимало будинків.

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