Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак назвав чотири нових ділянки розведення сил і засобів.
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Про це він повідомив на брифінгу в Бахмуті.
"За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - зазначив Ганущак.
За його словами, ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте та Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою.
Розведення сил на Донбасі: що відомо
- 28 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі сторони розблокували можливість перейти до розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках.
- Був розблокований процес щодо розмінування 20 нових ділянок.
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