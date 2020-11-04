За словами т.в.о. командувача, це Григорівка у Донецькій області, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле на Луганщині.

Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак назвав чотири нових ділянки розведення сил і засобів.

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Про це він повідомив на брифінгу в Бахмуті.

"За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - зазначив Ганущак.

За його словами, ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте та Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою.

Розведення сил на Донбасі: що відомо

28 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі сторони розблокували можливість перейти до розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках.

Був розблокований процес щодо розмінування 20 нових ділянок.

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Автор: Антоніна Доломанжи