Загарбники намагалися дістати з дна затонулий корабель та підірвати його.

У п'ятницю, 1 липня, у порту окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи. Їх влаштували росіяни.

Про це пише Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Сьогоднішні вибухи - результат підривів окупантами затопленого українськими воїнами великого десантного корабля "Саратов". Росіяни безрезультатно намагаються підняти його з дна моря та підірвати.

Вчора в порту також лунали вибухи. За свідченням очевидців, росіяни також робили спроби підірвати "Саратов".

"Бердянськ. Усі вибухи, які були чутно в Бердянську — це результат підриву орками свого затонулого корабля "Саратов". Сьогодні, до речі, вони знову його підривають, але у них це зробити ну ніяк не виходить", - зазначили автори каналу.

Канал "Запоріжжя. Інфо" зазначає, що "Саратов" не хоче помирати другий день поспіль. Журналісти видання також опублікували світлини з місця події.

Нагадаємо, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений на самому початку повномасштабної війни.

Напередодні втечі росіян з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони РФ стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта. Це вже стало причиною для мемів, які сколихнули соцмережі.

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