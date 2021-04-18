До затриманого журналіста Єсипенка застосовували тортури.

Станом на кінець березня окупанти в Криму незаконно позбавили волі 114 осіб у рамках політично вмотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.

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Про це повідомляє "Кримська правозахисна група", яка підготувала огляд ситуації з правами людини в Криму за березень 2021 року.

«У березні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у "справі кримських мусульман", - 74 людини. Ще п'ять осіб обмежені в переміщенні: троє перебувають під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, двоє – під домашнім арештом», – йдеться в огляді.

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими з точки зору українського права.

Крім цього, на кінець березня в ув'язненні перебувають 16 осіб (включаючи журналіста Владислава Єсипенка) у «справі українських диверсантів», яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила «у підготовці диверсій, зберіганні зброї і шпигунстві». За даними правозахисників, до журналіста Єсипенка, затриманого 10 березня 2021 року, співробітники ФСБ застосовували тортури (удари електричним струмом і удушення поліетиленовим пакетом) з метою отримання необхідних слідству свідчень.

Також на кінець березня за звинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебіджіхана позбавлені волі шестеро людей. Заявленим слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, що метою створення батальйону була деокупація Криму.

На кінець березня 2021 року в рамках переслідування «Свідків Єгови» в Криму були позбавлені волі п'ять осіб, ще четверо обмежені в переміщенні: троє перебувають під домашнім арештом, один – під підпискою про невиїзд.

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Автор: Дмитро Захаров