Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними російського міністерства, за сім днів війни, яку Путін розв'язав на території України, загинуло 498 військових.
"Міноборони вперше озвучило втрати російської армії в Україні: 498 російських військових загинули", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про 1597 поранених.
Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, іронічно відреагував на цю "статистику".
"Помножте на 15", - написав він, натякаючи на брехню МО РФ.
За даними України, ЗСУ ліквідували близько 6 тисяч російських окупантів.