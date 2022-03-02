Міноборони країни-агресора вже не приховує жертв, але з математикою у ворога проблеми.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російського міністерства, за сім днів війни, яку Путін розв'язав на території України, загинуло 498 військових.

"Міноборони вперше озвучило втрати російської армії в Україні: 498 російських військових загинули", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється про 1597 поранених.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, іронічно відреагував на цю "статистику".

"Помножте на 15", - написав він, натякаючи на брехню МО РФ.

За даними України, ЗСУ ліквідували близько 6 тисяч російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: