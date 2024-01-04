Він зазначив, що ЗСУ наразі націлені на оборонну промисловість Росії.

Цього року слід очікувати дуже щедрого врожаю "бавовни" на території Росії внаслідок ударів ЗСУ, і Україна не приховує, куди насамперед полетять ракети. Про це заявив екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в "Інформаційному стрімі".

За його словами, починаючи з літа минулого року, союзники України змушені були прийняти певний компроміс – вони категорично заборонили використовувати по території Росії їхню зброю, водночас не мають заперечень, якщо Україна битиме у глибокий тил ворога зброєю власного виробництва.

"Саме з цього почалася історія розвитку українських дальніх дронів", – зауважив Дикий.

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Він навів приклади вдалих атак: удари по Бєлгороду, удари українських дронів "Бобер" по Москві, а ще – потоплені кораблі та згорілий нафтовий термінал в Новоросійську. Відтак, Дикий резюмував, що війна давно перейшла на територію Росії.

"Звичайно, хочеться більше засобів, які дозволять завдавати ударів ворогу більш ефективно. Поки єдиний засіб дальньої дії – це дрони української розробки, які ми дуже активно вдосконалюємо. Відтак, у Чорному морі вже не залишилося точок, які ми не дістаємо. А от в глибині самої Росії на суходолі ми ще не всюди дотягуємося", – зазначив він.

Наразі, за його словами, багато команд в Україні працюють у двох напрямках – збільшення радіусу ураження та покращення точності наведення ударів.

"Навіть якщо цього року союзники не змінять свою позицію, то й тоді варто очікувати дуже багато "бавовни" на Росії. За рік українці набули чималого досвіду і системи вдосконалюються. Найближчі цілі ми навіть не приховуємо – нас зараз цікавить російська оборонна промисловість. Ми збираємося внести певні корективи в їхні виробничі плани. І чим саме, і як скоро нам це вдасться зробити, будемо уже постфактум дивитися", – зауважив Дикий.

Бавовна у Росії

У суботу, 30 грудня, Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Водночас через неефективну роботу російської ППО уламки впали в центрі міста, спричинивши значну кількість жертв.

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії прогриміли потужні вибухи. ЗСУ вдарили по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" флоту Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вже знищили 20% кораблів ЧФ РФ.

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