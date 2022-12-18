Окупант вирішив зіграти розвідника у складі "Ахмад-Захід".

Українські воїни ліквідували головного героя російського фільму "Ванька" Євгена Коляснікова. Він надумав зіграти розвідника у складі підрозділу "Ахмад-Захід"

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, 48-річний російський актор Євген Колясников з провінційного міста Зарічний Свердловська область, пішов на "СВО" добровільно. Він "грав роль розвідника" у складі філії Тік-Ток військ у групі "Ахмад-Захід", з позивним "Уран".

"Ліквідовано у селі Мар'янівка Донецької області України 15 грудня, куля окупанту влучила у серце", - зазначив експерт.

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Його вдова Олена Коляснікова-Кузьмичова також зіграла разом із чоловіком у фільмі "Ванька" кіностудії "Юніор".

Актуальні втрати окупантів

З 24 лютого по 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 98 тисяч 280 осіб. Окрім цього, захисники нашої країни "мінуснули" чимало техніки РФ. Минулої доби ще 420 рашистів, які прийшли на нашу землю з війною, стали добривом.

За даними The New York Times, російський президент Володимир Путін готовий змиритися з втратою 300 тисяч своїх солдатів, тільки щоб домогтися намічених планів щодо України.

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