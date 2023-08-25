Мешканців Одеської та Миколаївської областей просять перебувати в укриттях.

Вночі Росія атакувала Україну ракетами, оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Наразі тривога лунає у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, запорізькій та Донецькій областях. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що тривога в Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації.

О 03:52 вони повідомили про швидкісні цілі над Миколаївською областю. Згодом військові закликали мешканців Одеської та Миколаївської областей перебувати в укриттях.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області бути в укриттях до відбою. "Зафіксована ракетна небезпека", - зазначив він.

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