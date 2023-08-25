Вночі Росія атакувала Україну ракетами, оголошено повітряну тривогу у низці областей.
Наразі тривога лунає у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, запорізькій та Донецькій областях. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що тривога в Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації.
О 03:52 вони повідомили про швидкісні цілі над Миколаївською областю. Згодом військові закликали мешканців Одеської та Миколаївської областей перебувати в укриттях.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області бути в укриттях до відбою. "Зафіксована ракетна небезпека", - зазначив він.