Вона має встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали щодо злочинів у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

До України прибула Незалежна міжнародна комісія ООН, що розслідує злочини Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що заступниця голови ВР Олена Кондратюк провела робочу зустріч з членами Комісії, головою якої є Ерік Мьосе, а також до її складу входять Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф.

Кондратюк запевнила Незалежну міжнародну комісію ООН, що Верховна Рада сприятиме успішній роботі місії.

Також вона повідомила, що під час зустрічі було обговорено напрями роботи Комісії в Україні, створеної для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов'язаних з російською агресією. Основне завдання - встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, аби ніхто не уникнув покарання.

Крім того, заступниця голови парламенту акцентувала, що крім злочину агресії, Росія скоює в Україні численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які свідчать про геноцид Українського народу.

"Наші правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних із 24 лютого 2022 року, зокрема щодо понад п'яти тисяч вбивств та шести тисяч поранень цивільних. На жаль, ці цифри зростають щодня", - наголосила Кондратюк.

Вона додала, що водночас окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду.

Депутат також висловила вдячність Міжнародному кримінальному суду, який проводить власне повноцінне розслідування на прохання 42 країн. "Працюють спільні слідчі та консультативні групи, які допомагають у розслідуванні російських воєнних злочинів в Україні", - зауважила віце-спікер.

Вона наголосила, що Україна цінує позицію всіх міжнародних партнерів, які приєдналися та відкрили власні провадження щодо численних злочинів Росії в Україні. "Справедливе покарання всіх, хто давав накази та скоював звірства проти наших громадян, має бути невідворотним. Це спільне завдання всього цивілізованого світу. Ми очікуємо, що Комісія ООН розслідуватиме всі ці злочини та дасть їм свою однозначну оцінку", - сказала парламентар.

Своєю чергою представники Комісії зазначили, що їм доручено провести, відповідно до міжнародних стандартів, окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.

Також Мьосе поінформував про роботу комісарів зі збору фактів про скоєні злочини для представлення інформації Раді ООН з прав людини та доповіді Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

"Окрім того, звернула увагу Комісії ООН, що її діяльність має охоплювати не лише поточні події, а їх першопричини. Закликала місію вивчити факти та злочини РФ, які сталися у попередні роки. Зокрема у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині, де вони мали місце впродовж останніх восьми років", - зауважила Кондратюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, в Україну для розслідування військових злочинів, які скоїли російські окупанти, направлено 42 слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС). Він зазначив, що це "найбільше розгортання, коли-небудь зроблене його офісом". До групи слідчих входять 30 фахівців з Нідерландів, зокрема, судмедексперти та аналітики, яким належить "знайти факти й встановити істину".

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