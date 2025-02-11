В "Укренерго" зазначили, що обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Україні застосовують екстрені відключення світла через масований ракетний обстріл РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії", - зазначив він.

За словами Галущенка, наслідки атаки будуть уточнюватися, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

Відео дня

"Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях", - закликав міністр.

В "Укренерго" також підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в Україні.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали у повідомленні.

Атака РФ на Україну 11 лютого - що відомо

У ніч проти 11 лютого російські окупанти вчергове атакували України. За інформацією журналістів, вибухи були чути у Полтаві.

Також у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією були здійснені на Запорізьку область.

За даними моніторингових каналів, крилаті ракети типу Х-101 у повітряному просторі наразі відсутні, однак борти Ту-95МС перебувають ще в зоні потенційних пусків.

Станом на 06:53 ворожі ударні безпілотники спостерігаються на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний, а також на півдні Сумщини та на північному заході Харківщини, курс - південно-західний, повідомляє ПС ЗСУ.

Оновлено 07:20. Російські окупанти атакували село Омельник, що на Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району КАБАми постраждало три людини.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранені жінка та два чоловіки. Їм надана уся необхідна допомога", - зауважив Федоров.

Оновлено 07:23. У Полтавській ОВА повідомили, що загарбники атакували регіон ракетами, внаслідок чого без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. На щастя, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури немає.

Обстріли Росії - останні новини

Як писав УНІАН, 4 лютого Росія вдарила балістикою по центру Ізюма, внаслідок чого загинуло 5 людей, ще 38 осіб отримали поранення. За інформацією місцевої влади, для удару окупанти застосували балістичну ракету. Також було пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхові житлові будинки.

Крім того, наприкінці січня російські окупанти завдали удару по підприємству в Миколаєві, внаслідок чого загинули двоє людей. Загиблими виявилися дві працівниці підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: