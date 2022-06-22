Лише за вчорашній день від рук окупантів загинула одна дитина та п'ятьох поранено.

Внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну загинули 324 дитини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 червня більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 324 дитини загинули та понад 592 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Так, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області було смертельно поранено 8-річну дівчинку. Цього ж дня через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області поранено п’ятьох дітей віком від 9 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли російськими загарбниками пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

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