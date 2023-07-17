Арвідас Анушаускас зазначив, що наявність найманців не вплине на ситуацію.

Поява бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні. Найманці прибули без зброї.

"Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєння, боєприпасів та тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України", - заявив BNS міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

При цьому він вказав, що попри найманців, російська військова присутність в Білорусі скоротилася, тому що Москва забрала своїх солдатів. За його словами, зараз "вагнерівці" не викликають серйозного занепокоєння у влади Литви.

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"Ви знаєте, ризик був високий, коли 40 тисяч російських солдатів і ще з усіма боєприпасами, важким озброєнням, авіацією були півтора роки тому. Порівнювати ці групи з тими можливостями... Якщо ми боїмося в тисячу разів меншої групи, то, чесно кажучи, не варто", - зазначив голова литовського оборонного відомства.

За його словами, "Вагнер" в Білорусі, швидше за все, спробує створити свою логістичну базу для операцій в Африці.

"Вони були роззброєні в Росії, у них забрали боєприпаси і важке озброєння. Все залишилося в Росії. Видно, що ніякої домовленості про те, щоб вони приїхали в Білорусь зі зброєю, не було", - вважає міністр.

ПВК "Вагнер" в Білорусі - що відомо

15 червня спостерігачі в Білорусі повідомили про велику колону ПВК "Вагнер", яка прибула в країну. Всього нарахували мінімум 60 авто в супроводі машин ДАІ Білорусі. Наступного дня помітили ще одну колону найманців, які прямували до Білорусі. Пізніше на кордоні з РФ підняли прапор ЧВК "кухаря Путіна".

17 липня в напрямку Осиповичів і табору в селі мета по трасі М5 від Бобруйська рухалася ще одна велика колона "вагнерівців.

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