У Мелітополі 90% вчителів відмовились співпрацювати з окупантами.

Для навчання дітей на окупованих територіях Запорізької області набирають вчителів у Новосибірську.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора було повідомлено, що з Новосибірська набирають вчителів, яким пропонується переїхати до окупованих територій Запорізької області, щоб навчати наших дітей", - сказав він.

За словами Федорова, це загрозлива ситуація, тому що зрозуміло, чому навчатимуть українських дітей вчителі з Новосибірська.

"Тому вкрай важливим є те, щоб вже 1 вересня діти йшли до українських шкіл, тому ми всі сподіваємось на наші героїчні Збройні сили", - підкреслив він.

Федоров зауважив, що у Мелітополі 90% вчителів відмовились співпрацювати з окупантами, і це є безперечний показник патріотизму українських педагогів.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники у перші дні війни окупували Мелітополь. 1 квітня Федоров заявив, що у місті всі без винятку директори шкіл та дитсадків написали заяви про звільнення, аби не співпрацювати з окупантами.

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