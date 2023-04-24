Пригожин не тільки не звільнив злочинця, але й підвищив його у посаді.

Колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров, який зізнався у масових вбивствах українців та розстрілах дітей, впізнав одного з садистів-командирів ПВК "Вагнер" з позивним "Айсмен". Ним виявився Китаєв (раніше позивний "Китаєць") Володимир Михайлович 1984 року народження.

Як повідомляє проект Gulagu.net , Китаєв відомий ра ніше за розслідуванням вбивства сирійця, якому він зі спільниками з ПВК "Вагнер" відрізав голову, руки та спалив тіло під відеозапис.

Як зазначає проект, свідчення Улдарова та інших джерел з ПВК "Вагнер" наочно демонструють усьому світу, що Євген Пригожин не тільки не звільнив з ПВК "Вагнер" причетного до жорстокого вбивства та розчленування найманця , а навпаки, підвищив його та призначив командиром, довіривши йому життя понад 800 зеків-найманців.

Відео дня

У свідченнях, наданих раніше, Улдаров заявив, що саме "Айсмен" віддавав накази його підрозділу вбивати беззбройних українців та росіян, які відмовилися воювати.

Пізніше проект Gulagu.net додав, що Улдаров впізнав "Айсмена" за фотографіями. З'ясувалося, що Китаєв - екс-боєць 14 бригади спецназу ГРУ Міноборони РФ. Після скандального розслідування обезголовлення сирійця Китаєв змінив позивний з "Китаєць" на "Айсмен".

Після підвищення Китаєв став командиром 5 штурмового загону "Вагнера", отримавши владу над сотнями зеків, відправлених на війну з колоній. З подачі Пригожина "Айсмен" широко застосовував жорстокі методи, тортури, розправи над полоненими та беззбройними, а також приймав рішення і вбивав сам, а також наказував підлеглим вбивати тих росіян, які відмовлялися воювати проти України.

Проект наголошує, що слідчі органи РФ повинні розслідувати факти, викладені Улдаровим, щоб притягнути Пригожина та його найманців до відповідальності за вбивства понад 50 українців та понад 50 росіян.

Свідчення екс-"вагнерівців"

Раніше російський правозахисний проект gulagu.net опублікував інтерв'ю з двома "вагнерівцями", які під запис зізналися у скоєнні численних воєнних злочинів в Україні.

Азамат Улдаров донедавна був командиром одного з підрозділів "Групи Вагнера". Він зізнався у вбивстві кількох сотень цивільних у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті. Серед дорослих там були десятки дітей.

Інший "вагнерівець" Олексій Савічев зізнався, що особисто підривав ями з російськими дезертирами і українськими полоненими. За його словами, ніхто не кричав, але в ямі точно були живі люди.

Згодом Улдаров відмовився від своїх слів, а потім заявив, що на нього оголосили "полювання". Однак після цього він наважився на нові свідчення.

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