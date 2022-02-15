На думку Верещук, ескалація може відбутися чи не відбутися незалежно від цього рішення президента РФ.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чи ймовірна чергова ескалація ситуації на Донбасі у разі визнання Росією "Л/ДНР".

Про це вона заявила в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання, чи передбачає українська влада, що у разі визнання Росією "Л/ДНР" може початися чергова фаза військової ескалації на Донбасі.

"Вона може початися і якщо буде визнання, і якщо не буде. Це залежить не від визнання "Л/ДНР" чи якихось інших квазіутворень", - зазначила Верещук.

Вона наголосила, що для України таке визнання означатиме, що вона має право, яким сьогодні вже скористалася у вигляді постанови Верховної Ради, звертатися до міжнародних платформ з вимогою ввести додаткові санкції та вжити додаткових заходів щодо Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

15 лютого Держдума РФ підтримала це звернення та скерувала його до Путіна.

Цього ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

Водночас, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

ВР закликала міжнародні організації не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

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